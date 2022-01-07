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7 января 2022 г.

Указ губернатора Тульской области от 5 января 2022 года № 1 "О внесении изменения в указ Губернатора Тульской области от 23 декабря 2021 года № 127"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 23 декабря 2021 года № 127 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 и приостановлении действия абзаца 2 пункта 1.1 указа Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62" следующее изменение:

пункт 2 указа изложить в новой редакции:

"2. Приостановить по 1 февраля 2022 года включительно действие абзаца 2 пункта 1.1 указа Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".".

3. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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