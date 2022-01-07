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Умер актер Витольд Копец

Новости
    07.01.2022, 11:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

3 января на 64-м году жизни скончался Витольд Копец, польский актер кино и театра, педагог и общественный деятель. Об этом сообщает e-teatr.

Копец родился 5 июля 1958 года в Лодзи. В 1982-м там же окончил Высшую школу кинематографии, телевидения и театра. Актер театров: имени Ярача в Ольштыне (в 1981-1984 годах), Польского в Быдгощи (1984-1987), "Вспулчесны" в Щецине (1987-1989), с 1989-го работал в театре имени Остервы в Люблине. В репертуаре актера были Достоевский, Горький, Гоголь, Шекспир, Мольер, Дюма. Ставил спектакли, писал сценарии для театральных и радиопостановок. Руководил частным театром Studio в Люблине.

На экранах - с 80-х: Славек в военной драме "Четвертый день", "Один среди своих", "Жизнь за жизнь", "Шопен. Желание любви", "Больше жизни", "Комиссар Алекс".

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