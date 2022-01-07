Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

Стало известно о смерти 88-летнего поэта Александра Тимофеевского, известного широкой публике как автор "Пусть бегут неуклюже" (1971 г.). Об этом в своем Facebook написал редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека. Удивительно, но именно этот номер в рамках концерта "Песня года" в первый и едва ли не единственный раз повторили на бис во время телевизионной записи, настолько огромен был успех. Некоторое время Александр Павлович был худруком кинотеатра "Баррикады", вел вместе с Владимиром Головановым семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета "Союзмультфильма", - написал друг и коллега.

Тимофеевский родился в 1933 году в Москве, жил в блокадном Ленинграде, в эвакуации в Челябинске. После войны В 1958 году, окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на "Таджикфильме" и "Союзмультфильме", где писал сценарии и песни к мультфильмам. Среди них - "Снегурка", "Медной горы хозяйка", "Мук-скороход", "Малахитовая шкатулка", "Петя и волк", "Бибигон", "По щучьему велению", альманах "Веселая карусель". Как артист озвучки участвовал в создании мультфильма "Елочка для всех". Автор многочисленных детских книг.