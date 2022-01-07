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Умер один из первых польских "металлистов" Анджей Новак

Новости
    07.01.2022, 19:05
Текст:   Олег Усков

4 января в возрасте 62 лет в родном Ополе скончался легендарный польский рокер, гитарист, автор песен и продюсер Анджей Новак, один из основателей группы TSA и основатель и фронтмен группы Złe Psy (Bad Dogs).

Информация об этом появилась на официальных аккаунтах музыканта. Без указания причин.

Новак родился в 1959 году. TSA (Tajne Stowarzyszenie Abstynników), группу-первопроходца тяжелого металла в Польше, создал в кооперации с басистом Затварницким (более известен как Whatfor) в Ополе в 1979-м. Дебютный сингл коллектив выпустил в 1981-м, первый альбом - в 83-м, ориентируясь на AC/DC и ранний Led Zeppelin. Группа пользовалась в Польше внушительной славой, полдесятка раз распадалась, далее переживая реюнионы. Последний - в прошлом году.

Zly Psy Новак организовал в 1999-м. Причем одно время басистом проекта был видный польский музыкант Павел Мончивода, экс-участник TSA, с 2004-го работающий в Scorpions.

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