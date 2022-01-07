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Умер режиссер "Смертельного приговора" Марио Ланфранки

Новости
    07.01.2022, 19:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

3 января в Лангирано скончался Марио Ланфранки, итальянский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Постановщик, среди прочего, спагетти-вестерна 1968 года "Смертельный приговор" (Death Sentence, Sentenza di morte) с Ричардом Конте.

Об этом сообщает Gazzetta di Parma. Режиссеру шел 95-й год. Причина смерти не называется.

Ланфранки родился в 1927 года в Парме. Учился в Драматической академии в Милане и одним из первых начал переносить оперу на малые экраны, начав в 1956-м с "Мадам Баттерфляй" Пуччини. Именно там широкой публике была представлена Анна Моффо, никому не известная американская сопрано. Далее - на протяжении семнадцати лет супруга Ланфранки, не единожды задействованная в его проектах.

Ланфранки и Моффо развелись в 1972-м, артиста вышла замуж во второй раз - за исполнительного директора RCA Роберта Сарноффа, и умерла в 2006-м от инсульта после десятилетнего сражения с раком груди.

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