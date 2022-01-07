Новости

Тизер третьего сезона "Пацанов" заранее слили в Сеть 17:33
Эндрю Гарфилд раскрыл подробности возвращения к роли Человека-паука 16:36
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 14:23
Умер актер Витольд Копец 11:51
"Золотой глобус" в этом году пройдет без телетрансляции и знаменитостей 11:47

Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри

Новости
    07.01.2022, 18:18
Текст:   Олег Усков
Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henny_Orri_(cropped).jpg" rel="nofollow" target="_blank">VARA/wikimedia.org</a> Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henny_Orri_(cropped).jpg" rel="nofollow" target="_blank">VARA/wikimedia.org</a>
Фото: VARA/wikimedia.org

4 января на 97-м году жизни в своем доме в Амстердаме скончалась нидерландская актриса театра, кино и ТВ Хенни Орри. Об этом сообщает MSN со ссылкой на подтверждение внука артистки, актера Маттео ван дер Грина. Причину смерти семья не уточняет.

Орри родилась в 1947-м в Амстердаме, там же закончила театральную школу. Активно работала на сцене, что было отмечено регалиями.

На экранах - с 60-х: криминальный триллер "Кукла на цепи" (в некоторых странах картина подвергалась цензуре), "Бабушка привезла кое-что красивое из Голландии", "Шестой этаж", "Сцены охоты", "Одинокий мужчина", "Сет и Фиона", другие.

Первый муж - актер и режиссер Тон Ленсинк, второй - актер и режиссер Тео Клинг. Их с Ленсинком дочь Дайан также стала актрисой и умерла в 2012-м от рака.

Новости

Вышел русский трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха 11:06
Умерла актриса Мария Кленская 10:46
Умер режиссер "Клана Сопрано" и "Последнего киносеанса" Питер Богданович 06.01.2022
Metacritic составил топ-50 фильмов 2021 года 06.01.2022
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Россияне резко раскритиковали финальный сезон "Сватов" 06.01.2022
Умерла скандально известная актриса Джоди Бэбидол 06.01.2022
Умер режиссер детского кино Януш Ленски 06.01.2022
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Big Daddy Weave
Вокалист группы Big Daddy Weave Джей Уивер умер в 42 года от COVID 06.01.2022
Умер издатель Мирослав Ковальский, "открывший" "Ведьмака" 06.01.2022
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 06.01.2022
⧣ триллер
Фото: kino-teatr.ru
Трейлер: Netflix снял боевик с Маргаритой Левиевой и Стасей Милославской 06.01.2022
Появился трейлер боевика "Игра теней" с Лиамом Нисоном 05.01.2022
"Амедиатека" назвала самые просматриваемые сериалы за 2021 год 30.12.2021