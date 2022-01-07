Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри

4 января на 97-м году жизни в своем доме в Амстердаме скончалась нидерландская актриса театра, кино и ТВ Хенни Орри. Об этом сообщает MSN со ссылкой на подтверждение внука артистки, актера Маттео ван дер Грина. Причину смерти семья не уточняет.

Орри родилась в 1947-м в Амстердаме, там же закончила театральную школу. Активно работала на сцене, что было отмечено регалиями.

На экранах - с 60-х: криминальный триллер "Кукла на цепи" (в некоторых странах картина подвергалась цензуре), "Бабушка привезла кое-что красивое из Голландии", "Шестой этаж", "Сцены охоты", "Одинокий мужчина", "Сет и Фиона", другие.

Первый муж - актер и режиссер Тон Ленсинк, второй - актер и режиссер Тео Клинг. Их с Ленсинком дочь Дайан также стала актрисой и умерла в 2012-м от рака.