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Умерла актриса Мария Кленская

Новости
    07.01.2022, 10:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В четверг на 70-м году жизни скончалась советская, эстонская актриса театра, кино и ТВ Мария Кленская. Об этом сообщает ERR без указания причины.

Кленская родилась 29 января 1951 года в Тарту. В 1968-1970 годах работала реквизитором и гримером в Государственном молодежном театре Эстонской ССР (ныне - Таллинский городской театр). В 1974-м окончила актерский факультет Таллинской государственной консерватории. С того же года - актриса Эстонского драматического театра в Таллине.

В 1988-1989 годах - актриса Таллинского театра-студии Старого города.

Экранный дебют - 1975 год. На счету - более трех десятков фильмов и сериалов: "Школа господина Мауруса", Эстер в историко-революционной драме "Цену смерти спроси у мертвых", "Три рубина", легендарная экранизация романа Валё "Гибель 31-го отдела", "Игры для детей школьного возраста", "Баловни", "Визит старой дамы", "Дети солнца".

Муж - эстонский актер Аарне Юкскюла.

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