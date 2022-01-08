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08.01.2022 12:10
Рубрика: В мире

Как в Европе и США наращивают темпы тестирования, чтобы сдержать "омикрон"

Текст: Ирина Невинная
В США не хватает домашних тестов на COVID-19, в то время как в Германии можно сделать бесплатный тест, что помогает прерывать цепочки распространения коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

"Когда я пригласил нескольких друзей на новогоднее фондю в свою квартиру в Берлине, все бесплатно и быстро прошли предварительное тестирование. И когда два дня спустя один из гостей заболел коронавирусом, мы могли дешево и легко продолжать тестироваться до тех пор, пока мы все не будем совершенно уверены, что не заразились", - пишет корреспондент издания. - Напротив, когда моя сестра в штате Вашингтон заболела в канун Нового года, самое раннее назначение на тестирование, которое она смогла найти, было на 8 января. А самое раннее, что она смогла получить на дому, было отправлено ей 14 января. Поэтому 2 января она ждала в своей машине четыре часа, чтобы выполнить ПЦР-тест. Она узнала о том, что результат был положительным, только несколько дней спустя".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Издание подчеркивает, что такая организация тестирования малоэффективна: тест является подтверждением того, что пациент уже знает и так, поскольку болеет уже несколько дней. Функцию раннего предупреждения, помогающего прервать распространения инфекции, такое выполнение тестов не обеспечивает.

"В связи с тем, что штамм "омикрон" вызвал рекордную волну случаев заболевания в США, цены на наборы для дома выросли в три раза по сравнению с обычной стоимостью по мере роста спроса. Тем временем раздраженные люди толпятся в отделениях неотложной помощи в поисках тестов", - отмечает The New York Times.

Президент США Байден использовал полномочия в связи с режимом чрезвычайной ситуации для ускорения производства, а также пообещал заказать 500 миллионов экспресс-тестов для отправки непосредственно для домашнего использования, поставки должны начаться в этом месяце. Но пока не ясно, как быстро все 500 миллионов будут доступны.

В Европе, по мнению авторов издания, дела обстоят лучше. Так, например, в столице Германии и других крупных городах находящиеся в шаговой доступности медицинские центры предлагают бесплатные экспресс-тесты, субсидируемые государством. "Но если это (идти в лабораторный центр - прим.) слишком сложно, вы можете купить их всего за 3 евро (3,39 доллара) за штуку в аптеках или онлайн. В США некоторые тесты продаются за 75 долларов и более за две штуки", - сообщает издание.

После кратковременной отмены субсидирования тестов власти Европы вернули бесплатные экспресс-тесты, как только прошлой осенью число случаев коронавируса снова начало расти, отмечает издание.

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