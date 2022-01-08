Какие события из истории страны отразились в советских елочных игрушках

В 60-е годы минувшего века по всей стране началось строительство фабрик по производству елочных игрушек. В Москве, Ленинграде, Владимирской области, Нижнем Новгороде, на Дальнем Востоке наладили массовое производство украшений. Были и свои ноу-хау, например, канитель - характерное украшение советской елки.

Но дефицит все же ощущался. "Что-то изобреталось прямо на коленке. Очень тяжело было достать светящиеся гирлянды. Их научились делать только в 70-е годы, а в 50-е - это топовый дефицит. В журнале "Техника молодежи" объяснялось, как можно сделать гирлянду самому. Отдельно - для напряжения 220 и 127 вольт!", - рассказывает завкафедрой истории России ХХ-ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов.

Сугубо идеологическую нагрузку елочные игрушки несли редко. Историк вспомнил лишь один случай явного продавливания идеи в эпоху Никиты Хрущева: уродливая стеклянная кукуруза, огромная, потому что делали на фабрике бутылок. "В основном елочные игрушки откликались на какие-то события из жизни страны", - объясняет он. Например, в 60-е годы появились украшения на прищепке: потрясающая серия космонавтов, пожарных, докторов и представителей других специальностей, персонажей из разных сказок, - чудесный мир стеклянных человечков, которые делали елку целым таинственным миром.

"Советская новогодняя традиция, которая резко отличается от европейской, и по своему размаху, и по эмоциональной насыщенности - это, конечно, чисто наше изобретение. Очень любимый, домашний праздник, который стал идеальным с точки зрения общественного восприятия: и застолье, и волшебные ожидания, и своя культура, - размышляет Девятов. - Если у Деда Мороза можно было найти какие-то европейские корни, то в СССР были и свои эксклюзивные персонажи: Снегурочка и мальчик Новый год. Культура празднования Нового года проникает и в фильмы, и в мультфильмы, и в книги".

Кстати, очень большую роль в оформлении праздника сыграло строительство Дворца Съездов в Кремле в 1961 году. Для создания спектаклей туда приглашались профессиональные сценаристы. И вместо самодеятельного студийного праздника получилось грандиозное представление. На сцене творилось настоящее волшебство. А сценаристами были Курляндский, Хайт, Успенский - знаковые люди нашей культуры.