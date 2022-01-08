Посольство РФ: Нет данных о россиянах, пострадавших в ДТП в Египте

На данный момент нет каких-либо данных о гражданах России, пострадавших в произошедшем на Синайском полуострове ДТП с автобусом. Об этом заявили в посольстве РФ в Египте.

"Посольство не получало информацию о гражданах РФ в связи с данным ДТП", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы посольства.

Крупная авария произошла сегодня, 8 января, между городами Тор и Суэц. В результате столкновения микроавтобуса с автобусом погибли по меньшей мере 16 человек, еще 18 получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы расположенных поблизости городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.