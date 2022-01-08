Дивизион САУ "Коалиция-СВ" пополнит танковую армию ЗВО

Дивизион самоходных гаубиц нового поколения "Коалиция-СВ" в 2022 году поступит в гвардейскую танковую армию Западного военного округа. Штаб объединения находится в Подмосковье, ее войска дислоцированы в пяти регионах ЦФО и ПФО.

- На вооружение поступит несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция -СВ", - сообщила пресс-служба ЗВО.

Самоходная гаубица оснащена 152-мм орудием 2А88. Благодаря пневматическому механизму заряжания скорострельность САУ более 10 выстрелов в минуту (по данным из открытых источников - до16, намного выше, чем у зарубежных систем и российских артустановок предыдущих поколений).

Боевое отделение "Коалиции" необитаемое, все процессы управления огнем автоматизированы, экипаж находится в бронированной капсуле в передней части установки. Рабочие места командира и наводчика САУ интегрированы в автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания от внешних источников - в том числе беспилотников, выполнять с их помощью корректировку огня в любых погодных условиях, решать другие задачи.

Помимо пушки, "Коалиция" вооружена крупнокалиберным зенитным пулеметом в дистанционно управляемом модуле.