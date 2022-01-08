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08.01.2022 14:39
Рубрика: Общество

Москвичам пообещали суперснежный финал новогодних каникул

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Москву в последний день новогодних каникул обрушится сильный снегопад - ненастье ожидается во второй половине дня 9 января. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, назвав грядущую погоду суперснежным финалом каникул.

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"Небольшой снег начнетcя после полудня, скорее всего с 15 часов, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до 06 часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до 1-3 км", - написал он на своей странице в Instagram.

В связи с этим возможны сбои в работе аэропортов, а также сложная обстановка на дорогах - автомобилистам стоит учесть это, планируя возвращение в столицу после праздников. Всего за сутки с 9 на 10 января может выпасть 25-30 процентов месячной нормы осадков.

"В результате стихии сугробы в столице вырастут с 28 до 33-36 см, что на 10 см больше нормы. На дорогах образуются снежные заносы и накаты. За первую декаду января, с опережением климатического графика, выпадет чуть более половины месячной нормы осадков", - прогнозирует Тишковец.

Непогода к середине дня 9 января накроет не только столицу, но и большую часть Центральной России, уточнил он.

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