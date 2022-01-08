В Хабаровске состоялся "Забег обещаний"

В Хабаровске на стадионе имени Ленина прошел "Забег обещаний 2022". Ежегодная акция впервые состоялась не 1 января, а на неделю позже из-за морозов в городе.

Участники написали свои обещания на этот год, а затем преодолели 2022 метра по набережной Амура. Считается, что все написанное у тех, кто пробежал дистанцию, обязательно исполнится.

Бегуны обещали себе самое разное: развиваться, читать книги, стать здоровее, взойти на вулкан, сдать экзамен и многое другое. Впрочем, были и такие надписи: "Больше ничего не обещать, а делать!", "Перестать грызть тапки".

Впервые в этом году акция прошла и в онлайн-формате. Все желающие 1 января до 15:00 могли пробежать 2022 метра в любом месте, сделать фото с пробежки и номером, а затем выложить пост с тематическим хештегом в соцсети.

- Среди участников были разыграны сертификаты в спортивный магазин и абонементы в беговой клуб, - сказал директор Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края Вадим Шульга.

Справка "РГ"

"Забег обещаний" прошел в рамках краевой Декады спорта и здоровья, которая продлится до 10 января.