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Умер режиссер "Горской новеллы" Илес Татаев

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    08.01.2022, 17:11
Текст:   Олег Усков

7 января на 84-м году жизни скончался советский, российский чеченский режиссер, сценарист, художник и скульптор Илес Татаев.

О смерти первого чеченского кинорежиссера, народного художника РФ, сообщает ИА "Грозный-информ". Без указания причины.

Илес Татаев родился 1 мая 1938 года в селе Старые Атаги Чечено-Ингушской АССР. В 1944-м был депортирован в Казахстан. В 1958-м окончил школу и поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского университета. После его окончания в 1964-м начал работать помощником режиссера на Грозненском телевидении.

В 1968-м Татаев с отличием окончил Высшие курсы кинорежиссеров в Москве. В 1995-м участвовал в создании Чечено-Ингушской киностудии, стал ее директором и режиссером. В 1996 году в связи с обстановкой в Чечне артист переехал в Москву.

Татаев - автор более тридцати музыкально-фольклорных, художественных и документальных фильмов. Среди них - известные драмы "Горская новелла" и "Когда отзовется это", ленты "Голос гор", "Эхо в горах", "В стране башен", "Вайнах", другие.

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