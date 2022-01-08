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08.01.2022 16:04
Рубрика: Власть

На здоровье петербуржцев выделены дополнительные миллиарды

Текст: Инесса Суворова

В течение трех предстоящих лет здравоохранение Санкт-Петербурга ежегодно будет получать более трех миллиардов рублей, из которых 353 миллиона составит федеральная субсидия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Средства выделены из федерального бюджета.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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В 2022 году вклад городского бюджета на эти цели составит 3 миллиарда 446 миллионов рублей, в - 3 миллиарда 93 миллиона, 2024 году 3 миллиарда 204 миллиона. Стоит отметить, что эти деньги не входят в базовую программу обязательного медицинского страхования, и увеличивают запланированные вложения в здравоохранение города.

Кроме того, в 2022 году дополнительно федеральный центр планирует выделить еще 253 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций. А в 2023 году на эти цели придет еще один транш в размере 137 миллионов. Это позволит технически обновить 10 профильных учреждений здравоохранения.

Отдельная строка расходов - переоснащение онкологических учреждений. В наступившем году на эти цели планируется направить 376 миллионов рублей в 2022 году, в следующем 2023 - 97 миллионов. На эти средства будет закуплено четыре томографа и десять единиц медоборудования для лечения онкобольных.

"На выделенное финансирование в 2022 году планируется оказание высокотехнологичной помощи для 11 225 жителей Петербурга и 196 жителей других регионов", - сообщили в пресс-службе.

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