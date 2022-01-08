В Сочи пассажирский поезд насмерть сбил человека

В Сочи пассажирский поезд, который двигался по маршруту "Имеретинский курорт - Москва", не успел остановиться и насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

ЧП случилось на перегоне "Лазаревское-Водопадный". Машинист поезда, увидев на путях человека, применил экстренное торможение, однако локомотив не успел остановиться. В итоге 39-летний мужчина, житель Челябинской области, оказался смертельно травмирован, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Сообщается, что материалы проверки будут направлены в следственные органы. Со слов машиниста поезда, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.