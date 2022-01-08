В Екатеринбурге на 81-м году скончался известный советский и российский ученый-правовед, бывший ректор Уральского государственного юридического университета Виктор Перевалов.

Он был одним из разработчиков проекта Конституции Российской Федерации 1993 года. Кроме того, он был одним из авторов Устава Свердловской области. По поручению Министерства науки и высшего образования РФ ученый участвовал в разработке концепции юридического образования и государственного образовательного стандарта по специальности "Юриспруденция".

Родился Виктор Перевалов в 1941 году в селе Большая Грязнуха. Окончил Свердловский юридический институт им. Р. А. Руденко, где после остался работать на кафедре теории государства и права.

Издал более 100 научных и учебно-методических работ. Имеет множество государственных наград. В том числе Орден Почета, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, является почетным сотрудником МВД РФ и почетным работником прокуратуры РФ, заслуженный юрист Российской федерации.