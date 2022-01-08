СМИ: В Алма-Ате вооруженные люди напали на медучреждения

Вооруженные люди окружили две крупные многопрофильные больницы в Алма-Ате под номером 1 и 7 и не пускали на прием пациентов. Они потребовали оказать срочную помощь раненым, которых привезли с собой. Для устрашения обстреляли реанимационное отделение. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

Сотрудники больницы оповестили об инциденте правоохранительные органы. В настоящее время приемные покои не работают, планируется, что врачи смогут заняться новыми пациентами в субботу вечером.

Между тем силы правопорядка задержали в Жамбылской области Казахстана 139 человек. У них обнаружили 14 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, пистолеты, патроны и гранаты. При себе у задержанных были крупные суммы денег, в том числе - в долларах и киргизских сомах.

За счет этих средств они планировали привлекать к преступным действиям неорганизованную молодежь. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества, информирует "Sputnik Казахстан".