Умер создатель фестиваля Lollapalooza Тед Гарднер

Перед Новым годом на 75-м году жизни скончался Тед Гарднер, сооснователь одного из крупнейших музыкальных фестивалей Lollapalooza и менеджер ряда важнейших групп. О смерти Гарднера сообщает Deadline, причин не обозначая.

Гарднер начинал в бизнесе как тур-менеджер в своей родной Австралии, работая с такими знаковыми коллективами, как Men at Work и Crowded House, а также с британскими проектами Echo and the Bunnymen и New Order.

Ted Gardner, co-founder of Lollapalooza, dies at 74 https://t.co/5v4fduqlDJ pic.twitter.com/cFPuEqb3PS — Web Sales Promotion (@websalespromo) January 5, 2022

К концу 80-х Тед постоянно управлял делами Jane's Addiction, позже добавив в список своих клиентов Tool, Verve и Queens of the Stone Age.

В 1991-м Гарднер и фронтмен Jane's Addiction Перец Бернштейн (его вы больше знаете как Перри Фаррелла) придумали Lollapalooza - в рамках прощального тура коллектива. Но мероприятие стало проводиться ежегодно - до 1997-го, а в 2003-м получило ребут. (Исключая прошлый год, когда праздник отменили из-за пандемии).