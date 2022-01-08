В Румынии ношение тканевой маски будет караться штрафом в 570 долларов

С 8 января в Румынии за ношение обычной тканевой маски граждан будут наказывать штрафом в размере 570 долларов. Об этом заявил глава МВД страны Лучиан Боде.

В эфире телеканала Digi 24 он отметил, что в связи с распространением штамма "омикрон" крайне важным становится надлежащее соблюдение мер профилактики, поэтому с сегодняшнего дня ношение несоответствующей маски будет приравнено к ее отсутствию, а значит будет наказываться штрафом.

Сейчас в Румынии все жители от 5 лет обязаны в общественных местах носить медицинские защитные маски, либо маски типа FFP2. За соблюдением исполнения норм безопасности будут следить жандармы.