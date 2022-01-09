Актер Виталиано Тревизан умер после выхода из психиатрической больницы

7 января на 62-м году жизни в своем доме в городке Креспадоро скончался итальянский актер, писатель, сценарист и драматург, режиссер, либреттист и эссеист Виталиано Тревизан. Об этом сообщила La Rebubblica.

Отмечено, что незадолго до кончины артист попал в психиатрическую лечебницу и пообещал изданию написать колонку о пережитом, в частности, рассказать о пациентах, с которыми ему там пришлось столкнуться. Но не успел.

Тревизан родился 12 декабря в Креспадоро, недалеко от Венеции. До того, как податься в творчество, работал клерком на мебельной фабрике и мороженщиком. Национального успеха добился в начале нулевых со своим вторым романом "15 000 шагов", герой которого - Томас, человек с ОКП и огромным количеством фобий.

Примерно тогда же начал сниматься, дебютировав главной мужской ролью, Витторио, в мелодраме "Первая любовь". Далее - "Соле", "Венецианский детектив", "Не убей", "Натюрморт" - всего порядка двадцати фильмов и сериалов. Поставил несколько театральных пьес как режиссер.