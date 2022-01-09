Новости

В Казахстане нашли считавшегося пропавшим актера из "Интернов" 11:59
Сценарист "Марша Турецкого" Леонид Казаков умер в новогоднюю ночь 11:30
Опубликованы новые кадры из "Бэтмена" Мэтта Ривза 11:17
Умерла актриса из "Близнецов" Елена Кулешова 10:47
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате 08.01.2022

Актер Виталиано Тревизан умер после выхода из психиатрической больницы

Новости
    09.01.2022, 12:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

7 января на 62-м году жизни в своем доме в городке Креспадоро скончался итальянский актер, писатель, сценарист и драматург, режиссер, либреттист и эссеист Виталиано Тревизан. Об этом сообщила La Rebubblica.

Отмечено, что незадолго до кончины артист попал в психиатрическую лечебницу и пообещал изданию написать колонку о пережитом, в частности, рассказать о пациентах, с которыми ему там пришлось столкнуться. Но не успел.

Тревизан родился 12 декабря в Креспадоро, недалеко от Венеции. До того, как податься в творчество, работал клерком на мебельной фабрике и мороженщиком. Национального успеха добился в начале нулевых со своим вторым романом "15 000 шагов", герой которого - Томас, человек с ОКП и огромным количеством фобий.

Примерно тогда же начал сниматься, дебютировав главной мужской ролью, Витторио, в мелодраме "Первая любовь". Далее - "Соле", "Венецианский детектив", "Не убей", "Натюрморт" - всего порядка двадцати фильмов и сериалов. Поставил несколько театральных пьес как режиссер.

Новости

Netflix выпустит аниме-сериал про Скотта Пилигрима 08.01.2022
Вышел трейлер финального сезона сериала "Озарк" 08.01.2022
Disney перенес премьеру мультфильма Pixar в интернет 08.01.2022
Вышел русский трейлер зомби-сериала Netflix "Мы все мертвы" 08.01.2022
⧣ утраты
Фото: Balazs Mohai/MTI via AP
Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой 08.01.2022
Умер создатель фестиваля Lollapalooza Тед Гарднер 08.01.2022
Умер режиссер "Горской новеллы" Илес Татаев 08.01.2022
⧣ театр
Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henny_Orri_(cropped).jpg" rel="nofollow" target="_blank">VARA/wikimedia.org</a>
Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри 07.01.2022
Умер актер Витольд Копец 07.01.2022
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 06.01.2022
⧣ Италия
Фото: Steve Granitz/WireImage / Bettmann / Contributor
Найдена актриса на роль Одри Хепберн в фильме Луки Гуаданьино 08.01.2022
Умер режиссер "Смертельного приговора" Марио Ланфранки 07.01.2022
Умер актер из "Графа Монте-Кристо" и "Суспирии" Ренато Скарпа 31.12.2021