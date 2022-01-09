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09.01.2022 13:34
Рубрика: Культура

Латвийское ТВ насмешило зрителей, переведя концерт Depeche Mode на латышский язык

Текст: Александр Алексеев
Главный государственный канал Латвии показал концерт Depeche Mode, подвергнув его небывалой обработке - группа пела с телеэкрана, а сверху был наложен голос диктора из Риги, переводившего на латвийский язык слова песен. В том числе и строчки, которым вслед за солистом Дэвидом Гааном подпевали зрители в зале. Голос переводчика звучал даже громче, чем сами Depeche Mode.

Концерт транслировали в честь новогодних праздников. Реакция группы на столь бесцеремонное обращение с их творчеством пока не известна. Ничего подобного еще не бывало, и адвокаты, возможно, еще только присматриваются к происшедшему. Зато музыкальным поклонникам смеху будет на весь год вперед. Их гневными репликами уже кипят социальные сети.

"Эй, Латвийское ТВ, какому гиганту мысли пришло в голову, что будет классно во время концерта Depeche Mode наговаривать сверху музыки перевод текста песен и даже те же слова, которым подпевают в зале?.." - одно из самых мягких зрительских суждений, высказанных в Twitter пользователем по имени Juris Vaidakovs.

"Невероятно и ужасно: ЛТВ переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе с артистами Enjoy The Silence, и это тоже все переводится. Можно, конечно, охранять латышский язык, но…" - чуть мягче высказалась Alise Pabērza.

По мнению телезрителей в самой Латвии, "главная нелепость года состоялась уже в его самый первый день".

Фото: Michal Cizek / AFP
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По латвийским законам в СМИ (к ним, конечно, относится и государственное телевидение) должен звучать только латышский язык. И как сообщает портал Sputnik Латвия, по этому закону "необходим перевод иностранных терминов", причем нападкам подвергаются не только русские слова, но и любые иностранные, в частности английские...

Но, похоже, это тот случай, когда как у классика - вместе с водой из купели выплеснули и ребенка. Интересно будет дождаться реакции самих Depeche Mode, которые, очевидно, латвийское телевидение пока не смотрели.

Культура Музыка В мире Европа Латвия

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