Определены самые охраняемые на планете военные объекты

Эксперты определили самые охраняемые военные объекты на планете. Это пункты управления армиями, подземные бункеры и секретные военные базы.

Как пишет РИА Новости, прежде всего, это корейская демилитаризованная зона. Она разделяет полуостров по 38-й параллели. Самая закрытая и охраняемая граница в мире - полоса земли длиной в 241 километр, шириной - четыре километра.

По обе ее стороны находятся военные подразделения. КНДР расположила здесь 8 тысяч артиллерийских орудий и РСЗО сухопутных войск. Для сравнения, всего в стране их 10,5 тысячи. Границу охраняют 300 тысяч солдат, западное и восточное побережья прикрыты стотысячными группировками. Как считают эксперты, пробить оборону можно, но потери будут огромны. Южная Корея держит здесь две из трех армий сухопутных войск, которые прекрасно вооружены и оснащены. Вблизи демилитаризованной зоны дежурят американские комплексы противоракетной обороны THAAD.

Следующий в рейтинге - американский командный пункт NORAD. Здесь расположен Центр объединенного командования воздушно-космической обороны, управляющий американской и канадской системами ПВО и ПРО. Это три тоннеля длиной 180 метров, высотой - 20, шириной - 15 метров. Их пересекают еще четыре тоннеля - 100 метров, 17 и 10 соответственно. Эти тоннели формируют своеобразную решетку. В камерах размещены 15 металлических конструкций, 12 из которых - фактически трехэтажные здания, у остальных - один-два уровня. Конструкция может выдержать землетрясение или взрывную волну после ядерного удара. Вход- изогнутый полуторакилометровый тоннель, насквозь пронизывающий гору Шайенн. Он закрывается массивной дверью-гермозатвором весом 25 тонн и толщиной в один метр.

В России также есть подобные объекты, которые расположены в Крыму и Калининградской области. Они прикрыты мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы. В Калининграде находится штаб Балтийского флота. В регионе развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В зоне их поражения - европейские базы НАТО и объекты американской ПРО. От воздушных атак регион прикрывают две зенитно-ракетных бригады и три полка радиоэлектронной борьбы. База Черноморского флота защищена береговыми противокорабельными комплексами. Дальность стрельбы - до 500 километров.

В рейтинг попала и китайская военно-морская база Юйлинь. Она расположена на острове Хайнань. Этот секретный объект впервые попал на спутниковые снимки США в 2008 году. Были заметны два 950-метровых пирса и четыре причала поменьше. По оценкам экспертов, в Юйлине могут одновременно размещаться две авианосные ударные группы или крупные универсальные десантные корабли. Вся же инфраструктура расположена в скальных пещерах. Как предполагают, именно там базируются стратегические атомные подлодки с 12 баллистическими ядерными ракетами.