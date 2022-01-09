Новости

Умерла автор одной из самых известных кинопесен Мэрилин Бергман 14:09
Билл Мюррей сообщил, что появится в третьей части "Человека-муравья" 13:49
Актер Виталиано Тревизан умер после выхода из психиатрической больницы 12:25
В Казахстане нашли считавшегося пропавшим актера из "Интернов" 11:59
Сценарист "Марша Турецкого" Леонид Казаков умер в новогоднюю ночь 11:30

Опубликован отрывок из "Анчартед" с Холландом, падающим из самолета

Новости
    09.01.2022, 16:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Компания Sony опубликовала на YouTube сцену из грядущего фильма "Анчартед: на картах не значится" с Томом Холландом. Отрывок почти покадрово воспроизводит события одного из самых знаменитых уровней игры Uncharted 3: Drake's Deception.

В комментариях под видео пользователи упражняются в остроумии, называя картину "Анчартед: Нет пути домой" и строя шуточные теории о том, что после событий кинокомикса про Человека-паука Питер Паркер взял новое имя - Нейтан Дрейк, но забыл захватить с собой в приключение веб-шутеры.

Премьера ленты в российских кинотеатрах запланирована на 10 февраля 2022 года.

Новости

Опубликованы новые кадры из "Бэтмена" Мэтта Ривза 11:17
Умерла актриса из "Близнецов" Елена Кулешова 10:47
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате 08.01.2022
Netflix выпустит аниме-сериал про Скотта Пилигрима 08.01.2022
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финального сезона сериала "Озарк" 08.01.2022
Disney перенес премьеру мультфильма Pixar в интернет 08.01.2022
Найдена актриса на роль Одри Хепберн в фильме Луки Гуаданьино 08.01.2022
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер зомби-сериала Netflix "Мы все мертвы" 08.01.2022
Эндрю Гарфилд раскрыл подробности возвращения к роли Человека-паука 07.01.2022
Умер режиссер "Клана Сопрано" и "Последнего киносеанса" Питер Богданович 06.01.2022
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел новый трейлер "Женщины в доме напротив девушки в окне" 08.01.2022
Вышел впечатляющий трейлер "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна 07.01.2022
Вышел русский трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха 07.01.2022