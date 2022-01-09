Опубликован отрывок из "Анчартед" с Холландом, падающим из самолета

Компания Sony опубликовала на YouTube сцену из грядущего фильма "Анчартед: на картах не значится" с Томом Холландом. Отрывок почти покадрово воспроизводит события одного из самых знаменитых уровней игры Uncharted 3: Drake's Deception.

В комментариях под видео пользователи упражняются в остроумии, называя картину "Анчартед: Нет пути домой" и строя шуточные теории о том, что после событий кинокомикса про Человека-паука Питер Паркер взял новое имя - Нейтан Дрейк, но забыл захватить с собой в приключение веб-шутеры.

Премьера ленты в российских кинотеатрах запланирована на 10 февраля 2022 года.