Синоптик: Рабочая неделя стартует с аномальных снегопадов

Сильный снегопад придет в столичный регион во второй половине дня в воскресенье и не утихнет до понедельника. Пик осадков придется на период с 6 часов вечера 9 января до 6 часов утра 10 января. Об этом сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

Синоптик уточнил, что в этот период видимость на дорогах будет ухудшаться до 1-3 км. В общей сложности за сутки с 9 на 10 января может выпасть до 13 мм осадков, что составляет порядка 30% от месячной нормы. Нынешний снегопад Евгений Тишковец сравнил с рекордом 1960-го года, тогда в эти даты выпало 10,2 мм..

Такие погодные условия могут стать причиной сложной дорожной обстановки и сбоев в авиасообщении. В этой связи синоптик порекомендовал автомобилистам спланировать возвращение домой до середины воскресного дня, а не оставлять это на вечер и тем более в ночь на понедельник, когда из-за сложных метеоусловий возрастет риск ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москву ожидается возвращение 20-градусных морозов. Температура начнет заметно опускаться уже во вторник, 11 января. Столбики термометров в этот день покажут -7…-12 градусов. В ночь на 12 января, среду, похолодает до -20, днем будет -15 градусов.