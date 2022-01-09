Командующий армии ВВО исполнил просьбу мальчика из Бурятии

Командующий общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-лейтенант Валерий Солодчук в рамках Всероссийской акции "Елка желаний" выполнил просьбу сына одного из военнослужащих соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

На новогоднем утреннике для семей военнослужащих командующий снял с елки шар, в котором оказалось письмо мальчика Кирилла, заветным желанием которого была возможность пострелять из гаубицы.

Генерал-лейтенант Валерий Солодчук выполнил просьбу школьника.

- Кирилл побывал на артиллерийских позициях полигона "Сосновый бор", где он по радиосвязи несколько раз давал команды на залповый огонь самоходных гаубиц "Мста-С" артиллерийского соединения ВВО, - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа, полковник Александр Гордеев.

Мальчик увидел боевую работу расчетов. Артиллеристы познакомили его с техническими характеристиками гаубиц и особенностями проведения стрельб прямой наводкой. Кирилл посидел на штатных местах расчетов и узнал обязанности каждого члена расчета САУ "Мста-С".