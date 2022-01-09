Сценарист "Марша Турецкого" Леонид Казаков умер в новогоднюю ночь

Российский сценарист и оператор Леонид Казаков, работавший, в том числе, на популярном детективном сериале "Марш Турецкого", скончался в Москве на 68-м году жизни.

Как передает KP.RU, Леонид Вячеславович, имевший, по словам друзей, проблемы со здоровьем, умер у себя дома в Черемушках, на улице Цурюпы, в ночь на 1 января, но известно об этом стало только сейчас.

"Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал источник издания в правоохранительных органах. Причины смерти артиста станут известны по их итогам.

Леонид Казаков родился 30 ноября 1954 года. В 87-м закончил ВГИК. Как сценарист занимался первым и вторым сезонами "Марша Турецкого", лентами "Юкка" и "Ирония удачи". Как оператор снимал "Террористку", "Крестоносца", проекты "Что сказал покойник", "Дзисай", "Псевдоним "Албанец", "Земский доктор" - всего порядка трех десятков фильмов и сериалов.