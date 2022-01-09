Умерла актриса из "Близнецов" Елена Кулешова

3 января скончалась советская, российская актриса театра и ТВ Елена Кулешова. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Малого театра, в котором Кулешова служила с 1976 года.

"Ушла из жизни актриса Малого театра Елена Анатольевна Кулешова. Коллектив театра приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Елены Анатольевны", - говорится в некрологе.

Отпевание и кремация актрисы состоялись 8 января.

Елена Кулешова родилась 1 марта 1949 года в Москве. В 1973-м закончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу "актриса театра музыкальной комедии". В 1974-1976 годах работала в Краснодарском театре оперетты - как солистка-вокалистка.

Среди экранных работ Кулешовой - детективный сериал "Близнецы".

Награждена медалями, в том числе "За доблестный труд" и "За благородные дела во славу Отечества".