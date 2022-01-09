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09.01.2022,  
09:15
Текст:  Светлана Цыганкова

В 2022 году Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота продолжат длительные полеты в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Фото: Минобороны РФ
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Это приоритетная задача для военных летчиков в наступившем году, подчеркнули в пресс-службе Северного флота. И добавили, что в 2021 году все полеты Ту-142 прошли в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства. Границы приморских государств не были нарушены.

В среднем продолжительность полетов составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние - более семи тысяч километров.

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