В 2022 году Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота продолжат длительные полеты в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Это приоритетная задача для военных летчиков в наступившем году, подчеркнули в пресс-службе Северного флота. И добавили, что в 2021 году все полеты Ту-142 прошли в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства. Границы приморских государств не были нарушены.

В среднем продолжительность полетов составила около 10 часов, а среднее пройденное расстояние - более семи тысяч километров.