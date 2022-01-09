В Казахстане нашли считавшегося пропавшим актера из "Интернов"

Считавшийся пропавшим российский актер Илья Глинников найден в одном из горных лагерей в Алма-Ате. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Sputnik Казахстан.

Накануне в СМИ появилась информация, что 37-летний актер отправился на восхождение на пик Талгар, а после возникновения в стране массовых беспорядков родственники Глинникова с 3 января не могли выйти с ним на связь. Теперь в департаменте по ЧС сообщили, что в эти дни артист находился в лагере "Туюк-Су" под наблюдением федерации альпинизма Казахстана.

Сегодня утром всех находящихся там туристов доставили в аэропорт. В ближайшее время Илья Глинников отправится в Россию.

Наибольшую известность Глинников получил в 2010 году, когда начал сниматься в сериале "Интерны" в роли Глеба Романенко. Другие его работы - сериалы "Клуб", "Универ", "Фитнес", "Крыша мира", фильмы "Любовь с ограничениями", "Туман", "Залетчики".