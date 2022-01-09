В Киеве жители многоэтажки начали отапливать квартиры дровами

В украинской столице жильцам одной из новостроек пришлось отапливать квартиры дровами, так как в доме отсутствуют коммуникации.

Речь идет о 16-этажном доме ЖК "Кузьминский-2". Первым на него обратил внимание киевский журналист Владимир Гуцул. "Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме", - написал он в Facebook.

В новостройке нет никаких коммуникаций, кроме электричества, поэтому ее жители не зависят от цен на газ и отопление. Важным показателем для них теперь является стоимость дров, иронизирует журналист.

Данный случай не единственный. Прошлой зимой на дровяное отопление пришлось перейти также жильцам еще одного дома от этого же застройщика.

В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили организованность жителей дома, нашедших выход из трудной ситуации.