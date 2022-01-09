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09.01.2022 19:38
Рубрика: В мире

За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Куба вновь столкнулась с резким ростом числа новых случаев COVID-19 в стране. Согласно официальной статистике, публикуемой местным минздравом, за минувшие сутки выявлены 2723 заболевших, хотя еще две недели назад этот показатель едва превышал 100 человек - 26 декабря, например, зафиксировано лишь 122 новых случая коронавируса.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Всплеск заболеваемости власти республики связывают с активным распространением в стране нового омикрон-штамма COVID-19 на фоне полного открытия Кубы после полутора лет ограничений на международное авиасообщения, а также снятия наиболее жестких карантинных мер. Кроме того, кубинское руководство зачастую констатирует недостаточно строгое соблюдением требований по борьбе с распространением коронавируса населением.

Несмотря на резкий всплеск заболеваемости, число летальных исходов остается на низком уровне. Ежедневное количество смертей от коронавируса не превышает 1-2, что во многом ставится в заслугу эффективной программе массовой вакцинации от COVID-19, развернутой в стране. По последним данным минздрава Кубы, 86,9% населения республики (более 9,7 миллиона человек) прошли полный курс вакцинации препаратами местного производства. При этом в настоящее время власти уже развернули программу ревакцинации, благодаря которой уже более 2,5 миллиона кубинцев получили бустерную дозу вакцины.

Из-за роста заболеваемости Куба уже ужесточила правила въезда в страну. Иностранцам теперь необходимо предъявить сертификат о пройденном курсе вакцинации от COVID-19 (любой из используемых в мире вакцин), а также справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. На сегодняшний день о каких-либо дополнительных карантинных мерах внутри страны ничего не сообщается. И все же на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 полностью исключать хотя бы частичный возврат к жестким ограничениям вряд ли возможно. Ровно год назад снятие ряда ограничений стране обернулось очередной вспышкой коронавируса, которая в конце января 2021 года привела к тотальным запретам по всей территории республики.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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