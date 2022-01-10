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Актер Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мертвым

Новости
    10.01.2022, 10:53
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ bob saget Фото: twitter.com/ bob saget
Фото: twitter.com/ bob saget

В возрасте 65 лет скончался американский стендапер, актер, сценарист, режиссер и телеведущий Боб Сагет. Это именно его голос за кадром в качестве Теда Мосби из будущего мы слышим в 206 эпизодах ситкома "Как я встретил вашу маму".

Согласно Variety, тело комика без признаков жизни было обнаружено в его номере персоналом отеля Ritz-Carlton в Орландо, Флорида, на следующий день после выступления артиста в соседнем городе. Прибывшим на вызов службам оставалось лишь зафиксировать уход Сагета.

Причина смерти актера станет известна после проведения экспертиз. Отмечено, что в номере не было обнаружено следов наркотиков, и полиция не усматривает в инциденте никакой криминальной составляющей.

Роберт Лейн Сагет родился 17 мая 1956 года в Филадельфии. На экранах - с 80-х. Самый известный образ - Дэнни в ситкоме "Полный дом" (1987-1995) и его сиквеле "Более полный дом" (2016-2020).

Плюс на счету покойного "Бесстыжие", "Хороший коп", "Антураж", "Луи", "Красавцы", "Закон и порядок", "Тупой и еще тупее: Когда Гарри встретил Ллойда", "Квантовый скачок" - всего более шестидесяти проектов.

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