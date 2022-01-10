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10.01.2022 18:00
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Юбилейный год Скрябина откроется исполнением его "Прометея" в цветовом и световом сопровождении, Денис Мацуев выступит в "классически-джазовом" формате, трио Репин-Князев-Лифшиц порадует дважды, а десять выдающихся трубачей споют гимн своему звонкому инструменту.
Фото: ООО "Прогрессив классикс" Фото: ООО "Прогрессив классикс"
Фото: ООО "Прогрессив классикс"

Кто играет: Денис Мацуев, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер Юрий Ткаченко), Александр Зингер, Андрей Иванов.

Что играет: И. Брамс - Концерт для фортепиано с оркестром №2, Э. Григ - Концерт для фортепиано с оркестром №1, Дж. Гершвин - Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром, джазовые импровизации.

Почему идти: Старый Новый год Денис Мацуев традиционно встречает вместе с тысячами своих обожателей в "Крокус Сити Холле". Порыв чувств и мечтательная лирика фортепианных концертов Брамса и Грига дополнят кипучая энергия и озорство Рапсодии в стиле блюз Гершвина, а также популярные джазовые "стандарты". Публика обожает Народного артиста России во всех его ипостасях, так что поклонники Мацуева будут в восторге от такого смешанного классически-джазового формата.

Где, когда, сколько: "Крокус Сити Холл"; 12 января; 1 000 - 22 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Персимфанс, вокальный ансамбль INTRADA, солисты Юрий Башмет, Борис Березовский, Петр Айду.

Что играет: А. Скрябин - Прелюдия №10, "Мечты", Фантазия для фортепиано, "Прометей" (Поэма огня) для фортепиано, оркестра, голосов и партии света Luce, Прелюдии.

Почему идти: Этим концертом в зале "Зарядье" открывается Год Александра Скрябина, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского композитора, философа, поэта и пианиста. Известно, что Скрябин обладал "цветным" слухом: музыка им воспринималась окрашенной в разные цвета. Например, ре мажор он видел ярко желтым, ля мажор - зеленым и т.д. Отдельная световая строка в симфонической поэме "Прометей" должна была реализовать это видение и символизировать единство различных искусств. Но на премьере "Прометей" прозвучал без световой строки - по признанию композитора, аппарат для ее воплощения оказался слишком сложным. На этот раз новаторское произведение будет исполнено в точном соответствии с комментариями Скрябина к партитуре о цветовом сопровождении музыки и его расшифровками партии света. Не пропустите.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 14 января; 900 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Саша Гетцель), солисты Вадим Репин, Александр Князев, Константин Лифшиц.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, И. Брамс - Симфония № 3.

Почему идти: Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром звучит реже прочих крупных бетховенских опусов, и идти на него следует в первую очередь из-за супертрио - солисты такого уровня как Репин, Князев и Лифшиц нечасто радуют нас совместным музицированием, а тут аж два выступления - в "Филармонии-2" и Концертном зале им. Чайковского. Сама по себе программа тоже чудо как хороша: Тройной концерт Бетховена и Третья Симфония Брамса - изысканное, даже слегка эстетское сочетание.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 14 января: 1 000 - 3 000 руб.; Концертный зал им. Чайковского; 15 января; 2 000 - 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Национальный филармонический оркестр России (дирижер Тимур Зангиев), солисты Маттиас Хефс, Сергей Накаряков, Тимур Мартынов, Кирилл Солдатов, Владислав Лаврик, Евгений Гурьев, Ильяс Невретдинов, Александр Бахарев, Александр Рублев, Павел Курдаков.

Что играет: Гала-концерт "Viva Trumpet!".

Почему идти: Десять выдающихся трубачей - солистов оркестров Большого и Мариинского театров, РНО, НФОР, MusicAeterna и German Brass встретятся на сцене зала "Зарядье", чтобы спеть гимн своему звонкому инструменту. В программе концерта - восторженно-экстатическая увертюра к "Летучему голландцу" Рихарда Вагнера, экспрессивная "Симфониетта" Леоша Яначека и, наконец, российская премьера сочинения современного композитора и джазмена Вольфа Кершека The Trumpets Shall Sound, уже снискавшее успех в Германии и Японии.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 15 января; 1 200 - 3 500 руб.

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