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10.01.2022,  
09:49
Текст:  Олег Галицких

Эрзурумская операция: как войска Юденича разгромили 3-ю турецкую армию

28 декабря 1915 года (10 января 1916 г. по новому стилю) началась Эрзурумская наступательная операция русских войск в северной Турции. Это была одна из самых удачных операций императорской армии в ходе Первой мировой войны.
Русские солдаты с захваченными турецкими знамёнами в Эрзуруме. Фото: журнал "Нива", 1916 г. Русские солдаты с захваченными турецкими знамёнами в Эрзуруме. Фото: журнал "Нива", 1916 г.
Русские солдаты с захваченными турецкими знамёнами в Эрзуруме. Фото: журнал "Нива", 1916 г.

Операция проходила в очень неблагоприятных и сложных условиях. Кавказский фронт после поражения англо-французских войск и флота в битве при Дарданеллах, а также из-за вступления Болгарии в войну на стороне Тройственного союза, что обернулось разгромом Сербии, который открыл коридор для прямого снабжения турецкой армии из Австро-Венгрии и Германии, оказался в тяжелой ситуации. Получалось, что на этом театре военных действий Россия теперь вынуждена воевать в одиночку. Еще одним отягощающим обстоятельством было то, что Турция после неудач стран Антанты в битве за проливы имела возможность перебросить освободившиеся силы на южный Кавказ.

Несмотря на все это, командующий Кавказской армией генерал Николай Юденич приказал тайно готовиться к наступлению. Подготовка велась очень тщательно: привезли теплое обмундирование, валенки, полушубки, горные темные очки и маскировочные халаты. Кроме того, постоянно велась воздушная разведка местности, где должны были пройти русские войска. Ведь им предстояло преодолеть горные перевалы с высотами до 3000 метров, да еще при морозах -30 градусов и более. Для наступления Юденич имел 75 тысяч человек. Это было разнородное войско: обычные солдаты, казаки, а также дружинники (по большей части из местных армян). Армия располагала 372 орудиями и 20 аэропланами.

У находившейся в районе Эрзерума 3-й турецкой армии под командованием Махмуда Камиль-паши было 122 орудия, 40 эскадронов конницы и до 10000 вооруженных курдов. В общей сложности 60000 человек. Меньше, чем у русских, но Камиль-паше должны были прислать солидное подкрепление, надо было только его дождаться.

Юденич спланировал операцию из двух этапов. Первый: захват перевалов в Кеприкее и крепости Гасан-кала. Второй: овладение крепостью Эрзурум, откуда открывалась дорога к Месопотамии, другими словами - к долинам Тигра и Евфрата, а также в центральную Турцию.

Штурм Кеприкейских позиций начался 10 января силами одной только пехоты. Для подъема пушек на горный хребет не смогли использовать лошадей из-за глубокого снега. Поэтому солдаты тащили орудия на веревках и подталкивали сзади, прорывая при этом целые коридоры в снежных заносах.

Турки никак не ожидали увидеть русских - зимой в горах здесь раньше никто не воевал. Поэтому занятие Киприкейского района и крепости Гасан-кала прошло относительно легко: уже в середине января 1916 года там развевались русские штандарты.

Одно из орудий, оставленных турками. Фото: Журнал "Нива", № 11, 1916г.

Второй этап операции был куда сложнее. С помощью немецких инженеров турки превратили Эрзурум в современный укрепрайон. На фортификационных сооружениях стояли новые крупповские пушки, огневые точки были оборудованы немецкими пулеметами. Кроме того, крепость располагалась в труднопроходимой горной местности с высотами до 2400 метров.

Фото: youtube.com
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11 февраля в два часа пополудни русская артиллерия открыла по фортам Эрзерума шквальный огонь. Через девять часов под прикрытием темноты и начавшейся метели русские войска, одетые в белые маскировочные халаты, пошли на штурм. Турецкие стрелки, пулеметчики и артиллеристы не могли различить цепи наступающих. Поэтому они открыли беспорядочный огонь наугад. Тем не менее, огонь был достаточно плотный, и Юденич в целях сбережения войска, атаку отменил. В течение пяти дней сценарий повторялся: артобстрел, а после атака. На шестой день турки не выдержали натиска: 16 февраля армия Юденича вошла в Эрзурум.

За это сражение генерал получил орден Святого Георгия 2-й степени. Николай Юденич был последним в Российской империи, кому вручили эту высокую награду.

После ряда сражений летом 1916 года русская армия уже контролировала всю Западную Турцию, включая территорию исторической Армении.

Один из внешних фортов Эрзерума, разрушенный артиллерией. Фото: Национальная электронная библиотека / rusneb.ru

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Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com
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