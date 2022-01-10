Косачев: Заседание МПА СНГ не будет перенесено из Алма-Аты

События последних дней в Казахстане не повлияли на готовность властей республики провести намеченное на март юбилейное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алма-Ате. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Планируемое в конце марта юбилейное заседание МПА СНГ, посвященное 30-летию создания МПА СНГ, запланировано в Алма- Ате. По состоянию на сегодня мы от казахстанских друзей не слышали никаких других сигналов, кроме как подтверждения готовности это важное собрание провести в установленные сроки в заранее определенном месте", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".

По его оценке, потребуется некоторое время, чтобы уточнить детали, при этом "никаких сомнений у наших казахстанских коллег, что ситуация уже стабилизировалась и в дальнейшем не выйдет из-под контроля, нет".

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что Казахстан остается для всех стран-участниц СНГ "абсолютно надежным, предсказуемым и весьма желанным партнером".