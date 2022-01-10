На Украине выписали штраф за "лайк" под гербом СССР в "Одноклассниках"

На Украине суд оштрафовал жителя Сумской области за то, что тот разместил на своей странице в социальной сети "Одноклассники" изображение герба СССР и поставил под ним "лайк". Как передает ТАСС, мужчину обязали выплатить 4 250 гривен (около 155 долларов).

Как отмечается в приговоре, обвиняемый признал свою вину и согласился уплатить указанную сумму. Соглашение было заключено с областной прокуратурой и представителем отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, суд лишь утвердил его.

На открытке, привлекшей внимание властей Украины, можно увидеть советскую звезду с серпом и молотом в окружении перевязанных снопов, три современных флага РФ, Украины и Беларуси и надпись "Один народ". Размещение в сети этого изображения посчитали "распространением материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Напомним, на Украине в 2016 году были приняты законы о "декоммунизации", запрещающие любую советскую символику. Борьба с прошлым дошла до абсурда. В 2020 году в Днепропетровской области родственники ветерана Великой Отечественной войны донесли на него в СБУ за то, что тому вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы.