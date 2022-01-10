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Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом

Новости
    10.01.2022, 20:09
Текст:   Ася Кушнарева

Актер Леонид Куравлев попал в больницу с коронавирусом. Звезда культовых советских фильмов "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Иван Васильевич меняет профессию" был госпитализирован несколько дней назад из-за проблем с дыханием, его тест на COVID-19 показал положительный результат.

Как сообщает StarHit, 85-летний Куравлев оказался в Коммунарке 6 января, и на сегодняшний день он уже находится в реанимации, так как перестал дышать самостоятельно.

- Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков, - сообщает источник. - Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление.

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве, окончил ВГИК. Советскому и российскому зрителю стал широко известен по фильмам "Живет такой парень", "Время, вперед!", "Вий", "Золотой теленок", "Гори, гори, моя звезда", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать месяцев", "Иван Васильевич меняет профессию" (Жорж Милославский), "Семнадцать мгновений весны", "Не может быть!", "Мимино", "Ищите женщину", "ТАСС уполномочен заявить", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит" и другие.

Фото: kino-teatr.ru
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В 1977 году получил звание "Народный артист РСФСР".

После смерти супруги Нины Куравлевой в 2012 году актер стал вести закрытый образ жизни и перестал бывать на публике.

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