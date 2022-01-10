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10 января 2022 г.

Указ губернатора Пермского края от 10 января 2022 года № 1 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29, от 12 марта 2021 г. № 36, от 19 марта 2021 г. № 40, от 20 апреля 2021 г. № 52, от 21 мая 2021 г. № 61, от 08 июня 2021 г. № 70, от 29 июня 2021 г. № 75, от 14 июля 2021 г. № 83, от 23 июля 2021 г. № 89, от 05 августа 2021 г. № 96, от 12 августа 2021 г. № 99, от 26 августа 2021 г. № 101, от 30 сентября 2021 г. № 123, от 22 октября 2021 г. № 146, от 29 октября 2021 г. № 152, от 29 ноября 2021 г. № 159) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 10 января 2022 г." заменить словами "по 31 января 2022 г.";

1.2. в пункте 2.1 слова "граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев" заменить словами "граждане при наличии сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждане при наличии отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.3. в пункте 2.2 слова "граждане при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 или QR-кода (вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "граждане при наличии сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждане при наличии отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.4. в пункте 2.5 слова "граждане, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, представившие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев" заменить словами "граждане при наличии сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также граждане при наличии отрицательного результата исследования, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.5. в пункте 4 слова "по 10 января 2022 г." заменить словами "по 31 января 2022 г.";

1.6. в абзаце четвертом пункта 5.4 слова "по 10 января 2022 года" заменить словами "по 31 января 2022 года";

1.7. дополнить пунктом 5.6(7) следующего содержания:

"5.6(7). санаторно-курортные организации (санатории) осуществляют прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;";

1.8. в пункте 5(1):

1.8.1. в абзаце первом цифры "2.2, 2.3, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4)" заменить цифрами "2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4), 5.6(7)";

1.8.2. в абзаце втором цифры "2.2, 2.3, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4)" заменить цифрами "2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4), 5.6(7)";

1.8.3. в абзаце третьем цифры "2.2, 2.3, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4)" заменить цифрами "2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 5.4, 5.6, 5.6(3), 5.6(4), 5.6(7)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.7 настоящего указа, который вступает в силу с 01 февраля 2022 года.

Д.Н.Махонин



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