Песков не знает, контактировал ли Путин с Назарбаевым

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, контактировал ли Владимир Путин с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в последние дни.

"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос о контактах Путина и Назарбаева или попытках с ним связаться. По поводу возможного местонахождения первого президента Казахстана представитель Кремля рассуждать не стал, отметив, что это "относится к сфере внутренних дел суверенного государства".

При этом Песков подтвердил, что в дни кризиса в соседней стране "Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя руководство, общую координацию".

"Для президента Путина основной задачей было поддержание регулярного контакта с главой государства, с президентом Токаевым на фоне происходивших событий и операции, осуществляемой в рамках мандата ОДКБ по запросу казахстанской стороны", - добавил представитель Кремля.