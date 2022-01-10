Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Завершившийся 2021 год вошел в семерку самых теплых на планете за всю историю наблюдений. Такой вердикт вынесли европейские ученые, принимающие участие в проекте Copernicus Climate Change Service.

Как отмечается, среднегодовая температура была на 0,3 градуса по Цельсию выше показателей за 1991-2020 годы. При этом в сравнении с периодом 1850-1900 годов она оказалась выше на 1,1-1,2 градуса. По словам ученых, хотя прошедший год и стал одним из самых теплых, он так и не побил рекорды, установленные в 2016 и 2020 годах.

Рост температур исследователи связывают с концентрацией углекислого газа и метана в атмосфере. Одной из причин такого изменения стали лесные пожары.

Стоит отметить, что обнародованные данные не стали сюрпризом для экспертов. Еще несколько месяцев назад представители Всемирной метеорологической организации заявили, что 2021 год войдет в семерку самых теплых. Свой прогноз ученые сделали не только на основе данных о выбросах углекислого газа, но и сведений о таянии льда в Арктике и повышении уровня мирового океана.

Завершившийся год запомнился экстремальными погодными явлениями, в частности, мощными волнами тепла в Северной Америке в июне-июле и в Средиземноморье в августе, что сопровождалось местными температурными рекордами. Сильная засуха поразила субтропические районы Южной Америки. В то же время, в июле обильные дожди привели к наводнениям в Китае и в Западной Европе.