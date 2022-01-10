Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне

Президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ предложил подготовить предложения по совместному противодействию внешнему вмешательству в зоне ответственности организации.

"Хронология событий в Казахстане совершенно очевидна, мы все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, - определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов, создании "спящих" ячеек боевиков", - сказал Путин.

В этой связи президент России полагает целесообразным Комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ "в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ".

"Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна - Казахстан - впредь не застали нас врасплох, и чтобы мы были полностью мобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям", - подчеркнул Владимир Путин.