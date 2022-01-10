Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры

На этой неделе президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством и заседание Совбеза РФ, а также примет участие в мероприятии, посвященном к 300-летию российской прокуратуры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы на неделе и Совбез ждем, много разных рабочих встреч. Будет и совещание с членами правительства", - сказал он. Кроме того, в графике Владимира Путина значится "мероприятие, которое приурочено к 300-летию прокуратуры России".

При этом международных телефонных разговоров в ближайшие дни не планируется, но они возможны, дал понять Дмитрий Песков. "Там уровень контактов и взаимодействия очень и очень оперативный, очень высокий, поэтому очень быстро они согласовываются и появляются в графиках", - пояснил он.