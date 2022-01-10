Филолог из Владимира издала атомный словарь

Координатор специальных проектов владимирского информцентра по атомной энергии Наталья Фельдман стала автором толкового словаря терминов, использующихся в атомной отрасли. Называется книга "Пойми атомщика", в нее вошли более 2100 отраслевых терминов.

- Я никогда не думала о составлении словаря, считала это скучным делом. Но когда в 2012 году пришла работать в ИЦАЭ, заинтересовалась как филолог сложными специальными названиями и аббревиатурами, - рассказала Наталья KP.Ru. Первым она разгадала значение термина "желтый кек" (урановый порошок, полуфабрикат в производстве топлива для АЭС). С цветом было понятно, а "кек" оказался потомком английского cake.

- Поскольку использовать "желтый торт" было не совсем корректно, нашли схожий по звучанию химический термин, - объяснила атомный филолог.

Над словарем Наталья Фельдман работала больше года совместно со своим научным руководителем Натальей Юдиной. Составитель уверена, что ее словарь будет полезен не только студентам профильных специальностей, но также журналистам и просто любознательным людям. Купить книгу нельзя - она бесплатно распространяется в сети ИЦАЭ, где его можно взять почитать или выиграть в качестве приза. Экземпляр словаря подарят областной научной библиотеке Владимира.

Следующая книга Фельдман будет посвящена истории названий атомных реакторов и прозвищ легендарных атомщиков.