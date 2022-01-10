МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за непогоды

Столичное управление МЧС из-за ухудшения погоды разослало экстренное предупреждение.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до 21.00 10 января в Москве сохранится сильный снег, местами ожидается метель. На дорогах - снежные заносы и гололедица.

МЧС в связи с этим советует автомобилистам снижать скорость на дорогах, держать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуют не прятаться под деревьями, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее об ухудшении погоды предупредили и в подмосковном МЧС.