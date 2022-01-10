МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильной метели

В Московской области в ближайшее время ожидаются сильные снегопады и метель. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Подмосковью.

Действовать предупреждение будет до полуночи 11 января. "В период с 12:00 до 24:00 10 января в Московской области сохранится сильный снег, местами метель. На дорогах - снежные заносы, гололедица", - говорится в прогнозе погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Жителям региона рекомендовано не ездить на личном транспорте, быть готовыми к отключениям электроэнергии, а пешеходам посоветовали не укрываться от непогоды под деревьями и не ходить под линиями электропередач.