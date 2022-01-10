Под Тверью ребенок попал в реанимацию после катания на "ватрушке"

В Тверской области организована проверка по факту травмирования семилетнего ребенка при катании с горки на тюбинге.

Инцидент произошел вечером 8 января в городе Торжке. В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что мальчик во время катания с горки на реке Тверце столкнулся с деревом.

- Малолетний с различными телесными повреждениями был незамедлительно госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, - сообщили в ведомстве.

По факту получения ребенком травм Торжокский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Осмотрено место происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз, опрошены очевидцы случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СК.

Представители ведомства напоминают жителям, что во время катания с горок необходимо соблюдать правила безопасности. В частности, кататься на специально подготовленных для этого участках, перед катанием внимательно изучать местность, чтобы убедиться в безопасности горки и спуска и отсутствии рядом с горкой деревьев, столбов уличного освещения или заборов.