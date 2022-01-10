Синоптики подвели первые итоги снегопада в Москве

За минувшую ночь в разных районах столицы выпало более 4 см осадков. Об этом сообщает информационное агентство "Метеоновости".

Атмосферный фронт засыпал столицу снегом. Больше всего досталось территории Новой Москвы, где выпало 5-6 мм осадков. Меньше всего снега досталось северо-западу - 3-4 мм. В районе опорной станции ВДНХ и на Балчуге выпало около 4 см осадков.

Благодаря осадкам высота снежного покрова заметно подросла. На ВДНХ сейчас она равна 32 см, а в районе Измайлово - 42 см.

Этим показателям далеко до рекорда 1986 года, когда высота снежного покрова составила 49 см.

Кстати, снег продолжится и днем в понедельник, сугробы подрастут на 4-5 см.