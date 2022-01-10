На фестивале в Белгороде приготовят 60 тысяч вареников

Традиционный фестиваль вареников в Белгороде откроется 13 января и продлится три дня. Как сообщили организаторы мероприятия, здесь намерены установить рекорд России - сварить 60 тысяч вареников и угостить ими 20 тысяч человек.

В мэрии областного центра напомнили, что фестиваль вареников пройдет в городе в пятый раз, однако теперь он станет региональным: вареники по оригинальным местным рецептам приготовят команды каждого муниципалитета Белгородской области.

Фестивальное меню разработали и городские рестораны: какие вареники приготовят там, пока держат в секрете.

Все участники фестиваля уже готовятся к рекордной порции вареников: для 60 тысяч штук заготовили 700 килограммов муки и 900 килограммов разнообразной начинки: от традиционного творога до ягодного микса.

В правительстве региона добавили, что, помимо вкусного угощения, для всех белгородцев и туристов приготовили шоу уличных артистов, выступление команды КВН "Триод и Диод", интерактивные площадки и фотозоны, а в конце каждого фестивального дня на главной площади Белгорода - Соборной - будут водить узорный хоровод.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил сделать фестиваль вареников еще и благотворительным: часть вареников отвезут в медучреждения и благотворительное общество "Милосердие и забота".