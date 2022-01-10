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10.01.2022 11:48
Рубрика: Общество

Высота сугробов в Москве превысила норму

Текст: Ирина Огилько

В столице высота снежного покрова достигает 32 см, что выше на 7 см нормы для января. Об этом на странице в Instagram написал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его данным, на базовой метеостанции к 9:00 утра "снегомерная линейка утонула на глубину 32 см" при норме 25 см. "На соседних столичных метеостанциях Балчуге и Тушино - 33 и 34 см соответственно, а в новой Москве - 38 см", - написал синоптик и добавил, что самые большие сугробы зафиксированы в Подмосковье. Так, в Серпухове и Павловском Посаде высота снежного покрова достигла 37 см, в Черустях - 38 см, а больше всего снега в Коломне - 44 см.

По его словам, в течение дня снегопад продолжится, а высота снежного покрова увеличится еще на 3-4 см.

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